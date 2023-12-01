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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Призер чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев завершил карьеру в 27 лет

«Принимал решение сам, своим сердцем. Семья важнее всего, буду заниматься ей. Буду воспитывать детей, жить дома, а не на сборе.

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