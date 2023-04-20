Джа Морэнт не принял участия во втором матче серии с «Лейкерс». Сроки восстановления неизвестны

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт пропустил второй матч серии с «Лейкерс» (103:93, 1-1). Главный тренер команды Тэйлор Дженкинс рассказал, что организация приняла решение не заигрывать Морэнта.
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