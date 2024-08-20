Бойца «Ахмата» с ПТСР пытали шокером в отделе полиции Махачкалы

Бойца батальона «Ахмат», который вернулся из зоны специальной военной операции (СВО) России на Украине с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), пытали шокером и били в отделе полиции в Махачкале.
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