Академик РАН Арбатов: переговоры по Украине жизненно необходимы

На данный момент диалог по урегулированию на Украине маловероятен, заявил Алексей Арбатов. Однако переговоры необходимы и альтернативой является эскалация вплоть до обмена ядерными залпами и гибели цивилизации.
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