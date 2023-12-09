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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Владимир Путин решил баллотироваться на пост президента России. Кто может составить ему конкуренцию ?

Владимир Путин решил баллотироваться на пост президента России. Кто может составить ему конкуренцию ?

Действующий президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году.

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Комментарии
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Александр Григоров
Анальный   конкурент ....да не смешите..Мы дружно проголосуем за ВВ Путина а остальные прокладки пусть утрутся
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4 час.
Валентина Литвяк
Пожалейте себя, ведь жизнь человеческая в Руце Божией.  Вы можете молодым и борзым  в любой момент предстать перед Господом. Молитесь о себе и своих близких и не желайте другим кого себе не жалаете.
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3 час.
лл
лина любимцева
Трудно конечно будет Путину. Очень  большая нагрузка и  ответственность, но он должен завершить то, что начал. Чтобы СЛАВА ЕГО и РОССИИ  ОСТАЛИСЬ В ВЕКАХ!! Буду молиться за Путина.
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35 мин.

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