Владимир Путин решил баллотироваться на пост президента России. Кто может составить ему конкуренцию ?

Александр Григоров Анальный конкурент ....да не смешите..Мы дружно проголосуем за ВВ Путина а остальные прокладки пусть утрутся

Валентина Литвяк Пожалейте себя, ведь жизнь человеческая в Руце Божией. Вы можете молодым и борзым в любой момент предстать перед Господом. Молитесь о себе и своих близких и не желайте другим кого себе не жалаете.