Действующий президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году.
Владимир Путин решил баллотироваться на пост президента России. Кто может составить ему конкуренцию ?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Григоров
Анальный конкурент ....да не смешите..Мы дружно проголосуем за ВВ Путина а остальные прокладки пусть утрутся
Ответить
4 час.
Валентина Литвяк
Пожалейте себя, ведь жизнь человеческая в Руце Божией. Вы можете молодым и борзым в любой момент предстать перед Господом. Молитесь о себе и своих близких и не желайте другим кого себе не жалаете.
Ответить
3 час.
лл
лина любимцева
Трудно конечно будет Путину. Очень большая нагрузка и ответственность, но он должен завершить то, что начал. Чтобы СЛАВА ЕГО и РОССИИ ОСТАЛИСЬ В ВЕКАХ!! Буду молиться за Путина.
Ответить
35 мин.
Свежие комментарии