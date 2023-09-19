Где смотреть ПСЖ – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 19 сентября

Во вторник, 19 сентября, сыграют ПСЖ и Боруссия Дортмунд в 1 туре Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
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