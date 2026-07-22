Опубликованы кадры боев за Артельное в Харьковской области

Опубликованы кадры боев за Артельное Харьковской области. Их предоставило Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате активных действий подразделений группировки «Север» был установлен контроль над населенным пунктом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии