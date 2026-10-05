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«Мама из Интердевочки» Лариса Малеванная каждый год звонит хирургу в свой второй день рождения

«Мама из Интердевочки» Лариса Малеванная каждый год звонит хирургу в свой второй день рождения

В 2012 году Ларисе Малеванной сказали: рак лёгкого, третья стадия. Ей было 73. Врачи, по слухам, отводили два-три месяца.

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