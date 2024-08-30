Политика как он...
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Политика как она есть

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NBC: Трамп в своей книге написал, что «хорошо ладил» с Путиным

NBC: Трамп в своей книге написал, что «хорошо ладил» с Путиным

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своей новой книге сообщил, что «хорошо ладил» с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего срока на посту главы государства.

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Комментарии
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Александр Терехов
Ну да, ну да, у обоих хватало ума не зацепиться языками.
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