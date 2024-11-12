Американский политолог раскритиковал Израиль за продолжение войны в регионе

Россия, Китай, БРИКС, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества могут сыграть роль лидера в урегулировании ближневосточного кризиса, заявил «Известиям» профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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