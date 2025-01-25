Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов

ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом говорится в новой сводке Минобороны России.

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