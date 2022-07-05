Бочкарёв: на станции «Марьина Роща» начинают пусконаладку самого длинного в метро Москвы эскалатора

Пусконаладочные работы начинаются на всех восьми эскалаторах строящейся станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Пусконаладочные работы начинаются на всех восьми эскалаторах строящейся станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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