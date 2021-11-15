Макей и Боррель провели телефонный разговор о ситуации на белорусско-польской границе

Сторонами была обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС. Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантовМинистр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей и заместитель председателя Европейской комиссии, высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Беларусь.