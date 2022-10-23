Опубликована карта стран Европы с визовыми и въездными ограничениями для российских туристов После долгих дебатов и призывов запретить российским туристам въезд на территорию Евросоюза и стран Шенгенской зоны, часть европейских стран закрыла границы для наших соотечественников, еще часть осталась формально открытой, но «проблемной» для посещения, остальные пускают россиян с жесткими ограничениями, но пока на национальном … Сообщение Опубликована карта стран Европы с визовыми и въездными ограничениями для российских туристов появились сначала на 777 Travel.