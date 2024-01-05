Врач рассказала как уберечь печень в новогоднее застолье

Новый Год — время веселья и угощений, но при этом печень становится одним из самых уязвимых органов. Гастроэнтеролог Елена Якушева поделилась рекомендациями по уходу за здоровьем печени во время праздников.
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