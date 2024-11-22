Офис Стармера: правительство Британии готово арестовать Нетаньяху по решению МУС

Лейбористское правительство Великобритании готово исполнить решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, если они приедут в страну.