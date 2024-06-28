Портленд Тимберс – Миннесота Юнайтед: прогноз на матч 30 июня 2024, МЛС (MLS)

Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ➡️ Забрать фрибет 3 000₽ Прогноз на матч Портленд Тимберс – Миннесота, 30 июня 2024 Дата: 2024-06-30Место проведения: Providence Park Портленд Тимберс Главный тренер: Фил Невилл Результат прошлой игры: Портленд Тимберс – Ванкувер Уайткэпс 2:0 Турнирное положение: 7 место (27 очков) Последние 5 игр: Портленд Тимберс – Ванкувер Уайткэпс, 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс – Портленд Тимберс, 1:2 Сент-Луис Сити – Портленд Тимберс, 0:0 Портленд Тимберс – Хьюстон Динамо, 2:2 Остин – Портленд Тимберс, 0:2 Статистика: Матчи: 20 Победы: 7 Ничьи: 6 Поражения: 7 Голов забито: 36 Голов пропущено: 33 Миннесота Главный тренер: E.
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