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Правительство России утвердило повышение тарифов ЖКХ в Свердловской области

Правительство России утвердило повышение тарифов ЖКХ в Свердловской области

В Свердловской области ожидается значительное увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги.Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишутиным, и вступит в силу с 1 июля следующего года.

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