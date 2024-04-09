Депутат Чернышов: осужденные участием в СВО искупают свой грех кровью

Участвующие в специальной операции осужденные своей кровью искупают грех в боях с противником. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.
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