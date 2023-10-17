Ремонт моста в Чите решили перенести на 2024 год из-за грунтов

Ремонта моста через реку Жерейку в Черновском районе Читы перенесли на 2024 год.Работы пришлось перенести из-за изменений в проектно-сметной документации, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе краевого минстроя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии