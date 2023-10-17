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Ремонт моста в Чите решили перенести на 2024 год из-за грунтов

Ремонт моста в Чите решили перенести на 2024 год из-за грунтов

Ремонта моста через реку Жерейку в Черновском районе Читы перенесли на 2024 год.Работы пришлось перенести из-за изменений в проектно-сметной документации, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе краевого минстроя.

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