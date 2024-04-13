Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Под крылом России, или почему США терпят унижения от Нигера

Под крылом России, или почему США терпят унижения от Нигера

Русские военные специалисты прибыли в Нигер: будут обучать местных борьбе с терроризмом. Важный навык, если учесть, что на нашей планете расположены Соединённые Штаты Америки.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошая статья.
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10 час.
Владислав Владислав
Бывшие республики ССР средней азии никогда не отличались умом и сообразительностью.
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10 час.
Михалыч
Баи, руководящие среднеазиатскими образованиями (бывшими республиками СССР) кинули их в феодально-рабовладельческое существование. Для сохранения своей власти готовы быть вассалами Запада. Лишь бы не быть зависимыми от России, т.к. они не могут простить нашу помощь в советские времена, которая мешала их царствованию и делала их народы грамотными с чувством достоинства.
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9 час.

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