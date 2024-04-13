Под крылом России, или почему США терпят унижения от Нигера

Михалыч

Баи, руководящие среднеазиатскими образованиями (бывшими республиками СССР) кинули их в феодально-рабовладельческое существование. Для сохранения своей власти готовы быть вассалами Запада. Лишь бы не быть зависимыми от России, т.к. они не могут простить нашу помощь в советские времена, которая мешала их царствованию и делала их народы грамотными с чувством достоинства.