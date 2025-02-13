ВС Норвегии получили 213 жалоб на ущерб, причиненный в ходе учений НАТО

Жители Норвегии подали жалобы на ущерб после маневров НАТО в марте 2024 года на более чем миллион долларов, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление офицера по охране окружающей среды оперативного штаба норвежской армии Марианны Бё.