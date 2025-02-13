ВС Норвегии получили 213 жалоб на ущерб, причиненный в ходе учений НАТО

Жители Норвегии подали жалобы на ущерб после маневров НАТО в марте 2024 года на более чем миллион долларов, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление офицера по охране окружающей среды оперативного штаба норвежской армии Марианны Бё.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии