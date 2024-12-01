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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Открылась регистрация на Almaty Marathon 2025. Забег пройдет 28 сентября

Открылась регистрация на Almaty Marathon 2025. Забег пройдет 28 сентября

28 сентября 2025 года в Алматы (Казахстан) пройдет марафон. Участникам доступны следующие дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км (можно как пробежать, так и пройти скандинавской ходьбой).

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