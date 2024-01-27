На Коммунальном мосту произошло ДТП с тремя машинами. Сейчас там образовалась пробка. Предварительно в ГИБДД установили, что 27 января днем водитель «Субару» ехал со стороны Острова Отдыха в сторону центра по крайней левой полосе, когда водитель «Форда» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Субару».