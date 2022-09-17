Кулеба: генералы ВСУ «торгуются» с американцами по поставкам дальнобойных ракет

Киев ведет переговоры с Вашингтоном касательно поставок дальнобойных ракет на нужды ВСУ. Украинская сторона не исключает, что заокеанские партнеры примут решение в их пользу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу PBS.