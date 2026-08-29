Юрист Соловьев назвал странным отсутствие следов Усольцевых в тайге

Таинственное исчезновение семьи с ребёнком не даёт покоя даже год спустя.То, что в тайге под Красноярском нет ровным счётом никаких следов пропавшей семьи Усольцевых даже после масштабных и длительных поисков, выглядит странным, считает заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.