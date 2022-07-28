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Хайкин о «Буде-Глимт»: «Рад, что снова сыграем на групповом этапе еврокубка»

Никита Хайкин прокомментировал разгром «Линфилда» (8:0). Вратарь норвежского «Буде-Глимт» высказался после ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (первая игра – 0:1).

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