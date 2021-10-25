Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Zginnik
    картофельный папа-Лопоухин пёрнул в лужу и думает,что он и его благодетели -чубайсы и прочие буратины,-самые умные,то...Глава Картофельно...
  • Михаил Фадеев
    ХЕР оям сала:)«Путин доиграется...
  • Аршак Меликджанян
    а мы можем послать запад на три буквы, пусть сначала выполнят соглашение по уничтожению запасов хим. оружия, потом по...Запад может потре...

Россия испытала танк нового поколения: Требования Минобороны подтверждаются

Россия испытала танк нового поколения: Требования Минобороны подтверждаются

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о том, что государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх