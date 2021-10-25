Россия испытала танк нового поколения: Требования Минобороны подтверждаются

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о том, что государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году.
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