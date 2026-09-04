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ТАСС

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На ВЭФ представили резьбу по кости мамонта

На ВЭФ представили резьбу по кости мамонта

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Работы с изображением сюжетов якутской мифологии, выполненные на кости мамонта с добавлением деревянных декоративных элементов, представили на стенде "Душа России" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

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