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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Несколько новых контейнерных площадок оборудуют в Барнауле

Несколько новых контейнерных площадок оборудуют в Барнауле

В основном новые площадки появятся в пригороде краевой столицы Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который займется созданием нескольких контейнерных площадок в пригородных поселках и в самой краевой столице.

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