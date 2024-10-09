Несколько новых контейнерных площадок оборудуют в Барнауле

В основном новые площадки появятся в пригороде краевой столицы Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который займется созданием нескольких контейнерных площадок в пригородных поселках и в самой краевой столице.
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