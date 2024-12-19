Осужденные в СИЗО смогут чаще встречаться с родственниками

Осужденные, которые находятся в следственных изоляторах, потому что их привлекли в качестве подозреваемых, обвиняемых, свидетелей либо потерпевших, теперь будут иметь больше возможностей для общения с родственниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии