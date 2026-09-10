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Царьград

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Что сделают с боевиками Волчанского котла: Марочко рассказал о судьбе окруженных

Что сделают с боевиками Волчанского котла: Марочко рассказал о судьбе окруженных

Эксперт Марочко рассказал, какая судьба ждет украинских боевиков в Волчанском котле.К окончательному освобождению территории Волчанского котла на ней не останется ни одного боевика.

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