В Калининграде задержаны председатель Совета национально-культурных сообществ Шукур Рашидов и председатель "Развития еврейской культуры" региона Сергей Стерлин.
Нескончаемая песня
Комментарии
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E
Elka
Проверить ВСЕХ в Госдуме, одни предатели там сидят и спят
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4 час.
ах
александр холявка
всех депутатов проспавших на заседании выслать из страны😜🥵
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43 мин.
БВ
Борис Выдрин
Согласен на 100%. Наевшись досыта нынешней демократии, убедившись в полном слиянии депутатов и сенаторов с олигархатом, начинали осознавать, что все эти структуры по американской Конституции – не наша, не народная власть. В бывшем Верховном Совете СССР депутаты были подотчётны населению избравшего их региона, регулярно сменяемы и не теряли с регионом связи переселением в столицу, да и судей мы избирали, а в милицию направляли молодёжь от производства, общим цеховым собранием. Первичное и высшее властное значение для народа и страны имел Верховный Совет депутатов. Вторым органом управления страной являлось Правительство, назначаемое Верховным Советом из специалистов по направлению деятельности в структуре общества, ему же оно и подотчётно. Никаких советов федерации, никаких президентов, тем более какой-либо власти любой партии не должно быть.
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8 мин.
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