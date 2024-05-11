Нескончаемая песня

БВ

Борис Выдрин

Согласен на 100%. Наевшись досыта нынешней демократии, убедившись в полном слиянии депутатов и сенаторов с олигархатом, начинали осознавать, что все эти структуры по американской Конституции – не наша, не народная власть. В бывшем Верховном Совете СССР депутаты были подотчётны населению избравшего их региона, регулярно сменяемы и не теряли с регионом связи переселением в столицу, да и судей мы избирали, а в милицию направляли молодёжь от производства, общим цеховым собранием. Первичное и высшее властное значение для народа и страны имел Верховный Совет депутатов. Вторым органом управления страной являлось Правительство, назначаемое Верховным Советом из специалистов по направлению деятельности в структуре общества, ему же оно и подотчётно. Никаких советов федерации, никаких президентов, тем более какой-либо власти любой партии не должно быть.