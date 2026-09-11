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Регионы России

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Стартует новый стандарт обучения для старшеклассников с 2027 года

Стартует новый стандарт обучения для старшеклассников с 2027 года

С 1 сентября 2027 года в российских старших школах вступит в силу новый образовательный стандарт, который изменит правила выбора предметов для углублённого изучения.

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