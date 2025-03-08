Власти Украины изъяли миллионы долларов со счетов компаний Авена и Фридмана

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины объявило об изъятии 137 млн гривен (около 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими миллиардерами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.
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