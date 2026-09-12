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Местами небольшие дожди. Какая погода ждет Алтайский край 13 сентября

Местами небольшие дожди. Какая погода ждет Алтайский край 13 сентября

Порывы ветра могут достигать 14 м/с До +31 градуса ожидается в Алтайском крае днем 13 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

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