Минобороны сокращает число подлежащих мобилизации в Белгородской области

«У нас осталось чуть больше ста человек».Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 28 сентября, что министерство обороны России решило сократить число жителей региона, которых планирует призвать в армию в рамках частичной мобилизации.
«У нас осталось чуть больше ста человек».Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 28 сентября, что министерство обороны России решило сократить число жителей региона, которых планирует призвать в армию в рамках частичной мобилизации.
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