"Невинные" фразы, которыми жадные мужчины выдают себя (слышу их – сразу бегу)

Мельников Александр

И почему это автору, или возможно авторше-так вроде-бы правильно писать в силу европейских норм гендерного равноправия, не быть последовательной. Чтобы мужчина платил за женщину и хотел дарить ей подарки, она, женщина должна это заслужить. Женщин на свете больше чем мужчин, и это факт. Чтобы получить от мужчины что то женщина должна быть лучшей чем то что у него было ранее. И это касается не только постели, где нужно быть лучше всех. Это касается кухни, уборки в доме, рождения и воспитания детей, рукоделия, где женщина должна быть хотя бы вровень с мамой этого самого мужчины. От современной женщины то дело мужчины слышат: -Я не кухарка, я не машина для рождения детей, я не машина для секса, и так далее и тому подобное. Так вот и мужчины совсем не инструмент для исполнения хотелок женщин. Если женщина самодостаточна, никому ничего не должна? Вперёд! За всё плати сама и по полной! P.S. А в общем в любой стране мужчины любят делать подарки любимым. Делают их по возможности исходя из средств. И платят за любимых. Да, за любимых, а не за всех. А вот нелюбимые обычно становятся авторами постов о поголовной жадности мужчин, хотя такие патологические жадины и встречаются, и описаны в литературе - Гобсек и Плюшкин, и выступают с "откровениями".