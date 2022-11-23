Илон Маск: «Трафик ЧМ-2022 сегодня достиг почти 20 000 твитов в секунду»

Илон Маск рассказал, как часто в твиттере писали о ЧМ-2022 на четвертый день турнира. «Трафик чемпионата мира сегодня достиг почти 20 000 твитов в секунду! Отличная работа команды Twitter по управлению рекордной нагрузкой», – написал владелец социальной сети.
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