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Илон Маск: «Трафик ЧМ-2022 сегодня достиг почти 20 000 твитов в секунду»

Илон Маск рассказал, как часто в твиттере писали о ЧМ-2022 на четвертый день турнира.  «Трафик чемпионата мира сегодня достиг почти 20 000 твитов в секунду! Отличная работа команды Twitter по управлению рекордной нагрузкой», – написал владелец социальной сети.

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