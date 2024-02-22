Операторов наружной рекламы могут обязать размещать 10% соцрекламы

Группа парламентариев из нескольких думских фракций подготовила законопроект, который может разрешить операторам наружной рекламы пролонгировать контракты на конструкции на земельных участках или зданиях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
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