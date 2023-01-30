Нескучные технологии

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  • Россиянин
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Эксперты предупреждают о «пристрелочных звонках» мошенников

Если вам поступил звонок, но неизвестные не сообщают вам о взятом на вас кредите и не запрашивают помощи для попавших в беду родственников, но проводят опрос «о качестве мобильной связи в вашем регионе» или предлагают «записаться на прием в ….

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