Южная Корея - новая укропия. Почему Зеленский загавкал на Северную Корею

AP

Andrej Popp

Камала Харрис, это копия Псаки, которая может получить власть. Но, как и Псаки, будет по любому вопросу отвечать *мне надо уточнить*, *мне надо посоветоваться со знающими людьми* и так далее. Короче, это будет КУКЛА облеченная президентскими полномочиями. ПРАВИТЬ США будут другие. люди.