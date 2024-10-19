Считается, что для США самый важный внешний союзник – Израиль, так как Ближний Восток это солнечное сплетение мира.
Южная Корея - новая укропия. Почему Зеленский загавкал на Северную Корею
Комментарии
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AP
Andrej Popp
Камала Харрис, это копия Псаки, которая может получить власть. Но, как и Псаки, будет по любому вопросу отвечать *мне надо уточнить*, *мне надо посоветоваться со знающими людьми* и так далее. Короче, это будет КУКЛА облеченная президентскими полномочиями. ПРАВИТЬ США будут другие. люди.
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15 час.
Аркадий Цыганов
Хорошая информация.
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15 час.
Александр Каблучко
Нужно просто немного помочь КНДР закончить тему Южной Кореи. Пиндосы никогда и ни за кого не впишутся, не тот менталитет. Они свои рынки при любом раскладе найдут
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10 час.
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