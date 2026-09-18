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Смоленская Газета

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«Это наш общий вклад в победу России»: Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах депутатов Государственной Думы

«Это наш общий вклад в победу России»: Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах депутатов Государственной Думы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Государственную Думу. Глава государства подчеркнул, что это значимая, во многом определяющая избирательная кампания.

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