«Это наш общий вклад в победу России»: Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах депутатов Государственной Думы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Государственную Думу. Глава государства подчеркнул, что это значимая, во многом определяющая избирательная кампания.
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