Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили технику ВСУ на купянском участке

Также удар был нанесен по личному составу украинской армии Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» ликвидировали бронетехнику и группу военнослужащих украинской армии на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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