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Мы соседи по планете

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Пресли Гербер, сын супермодели, который не хотел быть просто красивым

Пресли Гербер, сын супермодели, который не хотел быть просто красивым

Пресли Уокер Гербер мог бы просто быть «сыном Синди Кроуфорд» — красивым, успешным и молчаливым. Вместо этого он публично рассказывал о зависимости, депрессии и препаратах, которые принимал.

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