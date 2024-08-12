Мошенники придумали новую схему с использованием "Госуслуг" и "Госключа"

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Похищающие деньги со счетов граждан мошенники приступили к тестированию новой схемы, которая является сложной, но очень убедительной для потенциальных жертв, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов платформы Народного фронта "Мошеловка".