Мошенники придумали новую схему с использованием "Госуслуг" и "Госключа"

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Похищающие деньги со счетов граждан мошенники приступили к тестированию новой схемы, которая является сложной, но очень убедительной для потенциальных жертв, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов платформы Народного фронта "Мошеловка".
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