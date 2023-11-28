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Добрый Мир

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Офицер ВСУ жалуется, что за Россию люди идут воевать охотнее 

Офицер ВСУ жалуется, что за Россию люди идут воевать охотнее 

Благодаря грамотной мобилизационной политике и потоку добровольцев, российская армия не имеет дефицита в подготовленном личном составе.

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Комментарии
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Лев Добрый
Дурень, кто же хочет воевать за бандеровцев? 😎😀😜👈
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