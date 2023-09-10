ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Дочь испортила отдых, опозорив меня перед всеми

Дочь испортила отдых, опозорив меня перед всеми

Дочь испортила отдых, поехали в лесок и на речку, шашлычки, решили собраться всей семьей, муж, дочь, я, друзья наши.

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Комментарии
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Майя Maja
вполне вероятно, что и выбрала специально, чтобы доказать и показать своей мамане, что она человек, а не кукла живущая под требованиями матери. Это может как раз и быть недостаток близости с родителями.
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3 час.
Вера Федорова
Да, тоже такой вариант допускаю.
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3 час.
Платон Платонов
Ничего нового, все бабы дуры, эта истина стара, как мир.
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29 мин.

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