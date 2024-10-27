Модные цвета в интерьере 2025: полный гид по трендам

Разбираемся, какие оттенки помогут освежить обстановку и поднять настроение. Pantone представил Fashion Color Trend Report на весну/лето 2025 года, определяя ключевые цветовые тренды не только в моде, но и в дизайне интерьеров.
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