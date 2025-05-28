ЕА

Евгений Алексеенко

Вашингтон просит больше не отправлять на переговоры Мединского, потому что за три года он стал каким-то непредсказуемо чёрствым и бесчеловечным, лучше уж предсказуемого Медведева с красной кнопкой.Медведев может такое напороть,что и за сто лет не исправишь