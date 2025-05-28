Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • САША ЛЕПАЕВ
    а что он думал что здесь сафари для наемников. здесь машина смерти им. пусть выучит нашу поговорку. кто к нам прийдет...Трамп выразил нед...
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Трамп выразил недовольство действиями российской армии, которые привели к расширению Арлингтонского кладбища могилами тех, кого нет и не может быть на Украине

Трамп выразил недовольство действиями российской армии, которые привели к расширению Арлингтонского кладбища могилами тех, кого нет и не может быть на Украине

Просто новости  Охальники и насмешники над четой Макронов, предлагавшие им обратиться в лигу защиты животных от домашнего насилия, решительно посрамлены: после инцидента в самолёте рядом с ковровой дорожкой был оперативно найден чёткий русский след.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... маньке своей пусть высказывает...
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3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вашингтон просит больше не отправлять на переговоры Мединского, потому что за три года он стал каким-то непредсказуемо чёрствым и бесчеловечным, лучше уж предсказуемого Медведева с красной кнопкой.Медведев может такое напороть,что и за сто лет не исправишь
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3 час.
САША ЛЕПАЕВ
а что он думал что здесь сафари для наемников. здесь машина смерти им. пусть выучит нашу поговорку. кто к нам прийдет с мечем тот от его и погибнет. и другим расскажет.
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14 мин.
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